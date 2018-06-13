Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

Bugün Trabzon'da mitingimiz vardı. Muhteşemdi. Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Tarihi önem açısından önemli bir projeydi.

(Güneysu açıklaması) Buraya geldiğimde huzur hissediyorum. Buraya geldiğimde taş çatlasa bir hafta kalıyorum. Kökten kopmamak lazım. Çocukluğumuzda babam her yaz tatilinde bizi buraya getirirdi. O zamanlar ilçe değildi, nahiyeydi.

TÜRKİYE YENİ BİR ÇAĞ ATLADI

Tankta prototip hazırlandı, yakında üretime geçilecek. TOMA'lar artık Türkiye'de yapılır hale geldi. Yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. ATAK helikopterlerini ürettik ve ihraç eder hale geldi.



ARTIK KENDİMİZ ÜRETİYORUZ

Bunlar müstemleke ama biz kendi irademizi ortaya koyduk. İsrail Heron'larını verdi ama arıza çıkardılar. ABD kongresi ise İHA satışına izin vermedi. Çok şükür artık kendi üretimimizi yapıyoruz

PUTİN'E TEKLİFTE BULUNDUM

Putin'e S-500 füzesini birlikte yapmayı teklif ettim

EKONOMİYİ BİLMİYORLAR

Muhalefet ekonomiyi bilmiyor. Ekonomi sadece cepteki para değil. Biz Türkiye'yi ayağa kaldırdık. Bundan sonra da devam edecek

OPERASYON ÇEKECEĞİZ

24 Haziran'dan sonra biz Moody's'e operasyon çekeceğiz. Biz onların üyesi değiliz. Ayıp denen, edep denen bir şey var. Türkiye'yi karalama derdindeler. Başaramayacaklar

OHAL'İ KALDIRACAĞIZ

OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir.

Bay Muharrem'den, bay Kemal'den terörle mücadele hakkında tek kelime duydunuz mu? Bay Muharrem gidip PKK'nın arkasında durduğu adayı ziyaret etti.