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Bir başka

Tatilciler, ’a aktı. Ünlü tatil beldesinin davetsiz misafirleri arasında sürüsü de vardı. Şaşkın bakışlar altında ilçeyi gezen domuzlar, “İşte Bodrum’un diğer yüzü” yorumları yaptırdı

Bir başka bodrum
Haziranla birlikte yazın cıvıltısı kendini hissettirmeye başladı. Tatilciler, Ege ve 'e aktı. Şüphesiz tatilcilerin en çok tercih ettiği tatil mekanları arasında Muğla Bodrum vardı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'un beachlerinde satılan lahmacun ve ayranların fiyatları dudak uçuklattı! Tatilin ve lüksün konuşulduğu Bodrum, dün bir başka yüzüyle objektiflere yakalandı. 30 domuzun yer aldığı sürü, soluğu Bodrum'da aldı.


VİLLALARI TURLADILAR
2 hafta boyunca kente yakın yerlerde dolaşıp yemek arayan lar, bu kez ilçenin en işlek caddesinde ortaya çıktı! Araçlara rağmen ilçeyi turlayan domuzlar, büyük şaşkınlık yaşattı. Yavrularıyla villaların bahçelerine giren domuzlar, bol bol su içti, şaşkın bakışlara ise aldırmadı! Mahalle halkı, ekmek ve su verdiği domuzların fotoğrafını çekmeyi de unutmadı. 32 yaşındaki Mehmet Bekar, "Bodrumlular onlara, onlar da bize alıştı" açıklamasını yaptı.


Tatilciler, domuzları böyle fotoğrafladı.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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