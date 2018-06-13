Eşine sürpriz yapmak için hazırlanan Selma Akgül (44), dolaptan elbisesini almak isterken hayatını kaybetti! Kahreden olay, Karabük'ün Üçbaş Köyü'nde önceki gün gerçekleşti. 3 çocuk annesi Selma Akgül, doğum günü olan eşi Cevdet Akgül'e (48) sürpriz yapmak için iş yerine gitmek istedi. Selma Akgül, eşinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmeden önce üstünü değiştirmek için odasına çekildi. Genç kadın, dolaptaki elbisesini alırken yere düşen el yapımı tüfek ateş aldı. Karnından yaralanan Akgül, yere yığıldı. Silah sesini duyan çocukları, odaya girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Annesini kanlar içinde bulan Bahar Akgül, kız kardeşiyle birlikte yaralı annesini otomobile taşıdı. Akgül'ün içinde bulunduğu araç, hastane yolunda bariyerlere çarptı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Selma Akgül'ün öldüğünü saptadı. Akgül'ün cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Eşinin acı haberini alan Cevdet Akgül, "Ben bittim. Doğum günüm ölüm günüm oldu" diye ağladı.
Acı sürpriz
Selma Akgül, doğum günü olan eşine sürpriz yapmak için iş yerine gitmek istedi. Kıyafetini değiştirmek amacıyla odaya geçti. Dolaptan elbisesini alırken düşen tüfeğin ateş alması sonucu can verdi
Etiketler: Karabük
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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