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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açılış töreninde yaptığı konuşma şöyle

Sayın Aliyev'in konuşmasından sonra konuşmamın girişinde ufak bir değişiklik yapıyorum. Bir kardeşiniz daha var; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Bir acı olduğunda acıyı yüreğimizde hisseder, bir sevinç olduğunda sizinle beraber seviniriz.

Bu güzel olayın Türkiye ve Azerbaycan'a ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diyorum. Çağımızın akıcı işbirliklerine önemli bir örnek niteliğinde.



Günümüzde bölgenin ve dünyanın özellikle doğal kaynakları değerlendirmede paydaşları arasında işbirliğini teşvik eden projelere ihtiyaç vardır. Coğrafi konumu Türkiye'yi doğunun zengin kaynaklarını nakleden ideal bir enerji merkezi haline getirmiştir. Bu coğrafya insanlığa hizmet eden bir işbirliği hattına dönmüştür.

TANAP, Türkiye'ye ve bölge ülkelerine önemli olanaklar sunan, kapasite ve potansiyeli yüksek bir projedir.

Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılış töreninde yaptığı konuşma şöyle:

Kardeş Türkiye toprağında olmaktan memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorulmaz faaliyeti neticesinde Türkiye dünya çapında büyük güce evrildi

Bugün TANAP'ın açılması Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin zaferidir. Bugün enerji tarihini birlikte yazıyoruz.

Enerji projelerimiz bölgemize istikrar getiriyor, halklar fayda görüyor.

Bu hayata geçirdiğimiz birinci proje değil. Bundan önce 2006'da ve 2007'de de açılışlar yaptık. Bütün bu açılış merasimlerine kardeşim Erdoğan'la birlikte iştirak ettik. Bunun ardında bizim kardeşliğimiz var.

Bunun adını da birlikte koyduk TANAP. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben birlikte imzaladık. Bugün TANAP'ın açılması komşu ve dost ülkeler için güzel imkanlar yaratıyor. Birçok ülke ve şirketleri birleştiriyor.

Eminim iki yıl içinde TAP projesi de açılacak. Bu güzel hadise münasebetiyle sizi ve halklarımızı tebrik ediyorum.



Açılış töreninde ilk sözü alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, şunları söyledi:

Bu proje Azerbaycan'ın tedarikçi ülke pozisyonuna daha büyük güç katacaktır. Yeni pazarlara açılmasını sağlayacak, Avrupa'nın kaynak ve güzergah çeşidini arttıracaktır

TANAP başka ülkelerin katılımıyla gelişmeye ve büyümeye açık bir proje olacak. Türkiye ve Azerbaycan'ın yaktığı ateş farklı medeniyetler arasındaki bağı güçlendirecek

Daha öngörülebilir bir enerji geleceği için çaba sarf ediyoruz. Türkiye küresel enerji projelerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kapasitede. Her zaman güven veren bir partner olduk.