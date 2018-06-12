Fransa'nın başkenti Paris'in 10'uncu bölgesindeki Petites Ecuries Sokağı'nda silahlı bir kişinin üç kişiyi rehin aldığı öğrenildi.

Bölgeye birçok polis sevk edilirken, olayın yaşandığı mahalle trafiğe kapatıldı. Gerçekleştirilen saldırının, terör saldırısı olup olmadığı ise henüz belli değil.

Saldırganın Fransa'daki İran Büyükelçisi'yle görüşmek istediği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...