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Son dakika: 'te silahlı bir kişi üç kişiyi rehin aldı

’nın başkenti ’te silahlı bir kişinin üç kişiyi rehin aldığı öğrenildi. Saldırganın Fransa'da bulunan Büyükelçisi'yle görüşmek istediği belirtildi. Olayın terör bağlantısı bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

Paris’te rehine alarmı!

'nın başkenti 'in 10'uncu bölgesindeki Petites Ecuries Sokağı'nda silahlı bir kişinin üç kişiyi rehin aldığı öğrenildi.

Bölgeye birçok polis sevk edilirken, olayın yaşandığı mahalle trafiğe kapatıldı. Gerçekleştirilen saldırının, terör saldırısı olup olmadığı ise henüz belli değil.

Saldırganın Fransa'daki Büyükelçisi'yle görüşmek istediği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 12 Haziran 2018, Salı 19:29
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