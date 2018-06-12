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Son dakika... Gar saldırısı davasında karar

Son dakika... Garı önünde 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili davada savcı, 10 sanığın 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi

Son dakika... Ankara Gar saldırısı davasında karar

Garı önünde 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili davada savcı, 10 sanığın 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

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  • 12 Haziran 2018, Salı 18:26
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