Ankara Garı önünde 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili davada savcı, 10 sanığın 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.AYRINTILAR GELİYOR...
Son dakika... Ankara Gar saldırısı davasında karar
Son dakika... Ankara Garı önünde 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili davada savcı, 10 sanığın 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi
Etiketler: Ankara , Ankara Garı , müebbet hapis
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