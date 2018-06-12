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Öldüren şantaj

Öldüren şantaj
'de Alessio Bianchi (26), iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Damilya Jossipalenya (24) ile bir eğlence dönüşü evde sabaha kadar tartıştı. Bunun üzerine evi terk eden Damilya bir daha geri dönmedi. Buna kızan sevgilisi, elindeki erotik görüntüleri ve kokain çekerken kaydettiği videoyu, kızın ailesine göndermekle tehdit etti. Korkan ve bunalıma giren , 25 metre yükseklikteki bir evin balkonundan atlayarak canına kıydı. Hakkında dava açılan Bianchi, iddiaları reddetti. Mahkeme, olayın çok yönlü soruşturulmasını istedi. Bianchi 'nin avukatı, "Sanığın eylemlerinin, genç kızın etmesine neden olduğu söylenemez" dedi.


Sevgilisinin cinsel içerikli görüntülerini ailesine göndermekle tehdit ettiği 24 yaşındaki genç kız, kendini balkondan atarak intihar etti.
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