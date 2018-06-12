Fransa'nın Bretonya bölgesinde, boş bir evin yıkımı sırasında altın paralar bulundu. Pont-Aven emniyet birimi, Bretonya bölgesindeki yıkım sırasında, işçilerin evin kilerinde 1870'lerden kalma 600 altın para bulduğunu açıkladı. Paraların Belçika'ya ait olduğu ve üzerlerinde dönemin Belçika Kralı Leopold II'nin resminin yer aldığı belirtildi.
O evden altın çıktı
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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