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İMSAKİYE RAMAZAN
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O evden altın çıktı

O evden altın çıktı
Fransa'nın Bretonya bölgesinde, boş bir evin yıkımı sırasında altın paralar bulundu. Pont-Aven emniyet birimi, Bretonya bölgesindeki yıkım sırasında, işçilerin evin kilerinde 1870'lerden kalma 600 altın para bulduğunu açıkladı. Paraların 'ya ait olduğu ve üzerlerinde dönemin Belçika Kralı Leopold II'nin resminin yer aldığı belirtildi.
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