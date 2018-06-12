Enerji Bakanı Berat Albayrak, NTV'de gençlerin sorularını cevapladı. Albayrak, "2 yıldır bor üzerine ince bir siyaset yürüttük. Teknoloji ve trende sahip olmazsanız sadece pazar olursunuz. Boru işleyerek katma değeri yüksek ürünlere döndüreceğiz. Bor konusu nükleer konusundan bile daha önemli bir konudur" dedi. "15 Temmuz Türkiye tarihi için bir kırılmadır" ifadesini kullanan Albayrak, "Sınır ötesi süreç başladı, Kandil işi bitti artık" diye konuştu.
Nükleerden bile önemli
Etiketler: Berat Albayrak
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.