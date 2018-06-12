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Nükleerden bile önemli

Nükleerden bile önemli
Enerji Bakanı , NTV'de gençlerin sorularını cevapladı. Albayrak, "2 yıldır bor üzerine ince bir siyaset yürüttük. Teknoloji ve trende sahip olmazsanız sadece pazar olursunuz. Boru işleyerek katma değeri yüksek ürünlere döndüreceğiz. Bor konusu nükleer konusundan bile daha önemli bir konudur" dedi. "15 Temmuz Türkiye tarihi için bir kırılmadır" ifadesini kullanan Albayrak, "Sınır ötesi süreç başladı, Kandil işi bitti artık" diye konuştu.

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