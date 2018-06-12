Mutluluk sireni

Tokat'ın Zile ilçesinde acil tıp teknisyeni olarak çalışan çiftin nikahı ambulansta kıyıldı. 80. Yıl Şerafettin Dinçer Aile Sağlığı Merkezi'ndeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli tıp teknisyenleri Hacı Mustafa Ziraatçı ile nişanlısı Ebru Aslan evliliğe "evet" demek için ambulansı tercih etti. Ambulansa iş kıyafetleri ile binen Ziraatçı ve elinde taze çiçekler olan gelin adayının nikahını Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel kıydı. Genç çift, görev yaptıkları araçta nikahlarının kıyılmasının çok önemli bir anı olarak kalacağını belirtti.