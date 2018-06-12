Hükümetten Kandil operasyonuyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli AA Editör Masası'nın konuğu oldu. Canikli son yapılan Kandil operasyonunu değerlendirdi.

Canikli "Üsleri oluşturduk, yeni sürece geçiyoruz. Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak'ta kalacağız. Önceden planladık, seçimle ilgisi yok " dedi.



Bakan Canikli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Teröristler temizlenene kadar devam edecek. Kuzey Irak'ta bu kez kalıcı olacağız. Tabi bu amaç ne kadar sürede gerçekleştirilir bunu göreceğiz. Hedef gerçekleştirilmeden de TSK oradan dönmeyecek.

ÜS BÖLGELERİ OLUŞTURULUYOR

Bu bölgede üs bölgeleri oluşturuldu. Bu ilk defa yapıldı. Üs bölgeleri oluşturmadan daha ileri noktalara bir seferlik uzun harekatlar yapmak teknik açıdan sıkıntılı. Şu anda işimizi görecek kadar üs bölgesi oluşturuluyor. O üs bölgeleri daha sonraki aşamalar için bir atlama yeri olacak, geçiş noktası olacak.

OPERASYON ÇOK DAHA ÖNCE BAŞLADI

Teröristin olduğu her yer, buna Kandil de dahil. Nerede varsa tamamen ortadan kalkana kadar bu operasyon gerçekleştirilecek. Bu operasyon çok daha önce başladı, planlamaları çok daha önce başladı. Seçim süreciyle de hiçbir alakası yok.

İRAN'LA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Kandil'i de içine alçak şekilde bütün o bölgenin terörist unsurlardan temizlenmesi ve artık oranın tehdit olmaktan uzaklaştırılması çerçevesinde başlatıldı. Süreç seçim çalışmaları ve sürecinden de etkilenmiyor. Kendi mecrasında yürüyor ve yürütülüyor. Seçim var, yanlış anlaşılabilir erteleyelim gibi halet-i ruhiyenin içinde de olmadık. İran ile görüşmelerimiz epeyden beri devam ediyor. Bizim önerimiz birlikte yapalım şeklinde oldu. İran'ın da bu konuda söylem bazında kuvvetli bir desteği olduğunu biliyoruz.

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