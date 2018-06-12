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Havadan karadan Kandil

Suriye'yi 'ya dar eden Mehmetçik, şimdi de ’a yöneldi. Kandil’deki terör inlerine bayrağımızı dikmek için operasyona hız verdi.

Havadan karadan Kandil
, PKK'nın kökünü kazımak üzere harekete geçti. Komandolarımız, 'taki terör kamplarını yerlebir etti. Teröristlerin ana karargahı da hedefe girdi.

, 'nın kararlılığını dünyaya ilan etti: 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Gittiler, vurdular, döndüler. Ama daha bitmedi.



(OPERASYONU 2. ORDU KOMUTANI KORG. İSMAİL METİN TEMEL YÖNETİYOR)
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