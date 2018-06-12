Havadan karadan Kandil

Türkiye, PKK'nın kökünü kazımak üzere harekete geçti. Komandolarımız, Kuzey Irak'taki terör kamplarını yerlebir etti. Teröristlerin ana karargahı Kandil Dağı da hedefe girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın kararlılığını dünyaya ilan etti: 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Gittiler, vurdular, döndüler. Ama daha bitmedi.
(OPERASYONU 2. ORDU KOMUTANI KORG. İSMAİL METİN TEMEL YÖNETİYOR)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın kararlılığını dünyaya ilan etti: 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Gittiler, vurdular, döndüler. Ama daha bitmedi.
(OPERASYONU 2. ORDU KOMUTANI KORG. İSMAİL METİN TEMEL YÖNETİYOR)
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