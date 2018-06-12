Cuntacı Partigöç ‘HDP’ oy verecekmiş

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Mehmet Partigöç'ün eşi E. Partigöç'le cezaevinde yaptığı görüşme kayıtları ortaya çıktı. 30 Mayıs'ta gerçekleşen görüşme kayıtlarına göre, Partigöç çifti seçimlerde kime oy vereceklerini tartıştı. Partigöç, "Ben HDP'ye vereceğim. Biz aynı saftayız adamla, hapisteyiz" dedi.
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