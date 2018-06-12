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Cuntacı Partigöç ‘’ oy verecekmiş

Cuntacı Partigöç ‘HDP’ oy verecekmiş
15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Mehmet Partigöç'ün eşi E. Partigöç'le cezaevinde yaptığı görüşme kayıtları ortaya çıktı. 30 Mayıs'ta gerçekleşen görüşme kayıtlarına göre, Partigöç çifti seçimlerde kime oy vereceklerini tartıştı. Partigöç, "Ben 'ye vereceğim. Biz aynı saftayız adamla, hapisteyiz" dedi.

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