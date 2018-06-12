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Beğeniyo'rus'

Rus atlı birliklerinde görev yapan gizemli kadın polis, ’daki kullanıcıların dikkatini çekti.

Beğeniyorus
Japonya'da @CRSVDV adlı kullanıcı, 'da atlı birliklerinde görev yapan bir kadın polisin fotoğraflarını yayınladı. Görüntüleri, 40 bini aşkın kişi paylaştı, yaklaşık 150 bin kişi beğendi. Üniforma giyen kızın güzelliğine ve zarafetine dikkat çeken Japon kullanıcıların birçoğu, Rusya'ya bir an önce gidip, kendisiyle karşılaşabilmek için herhangi bir yasayı çiğnemek istediklerini ifade etti. Fotoğraflara ilişkin yorumlarda, "Zannederim ki âşık oldum" gibi ifadelere de yer verildi. Her şeye rağmen Japon kullanıcıları şimdiye kadar fotoğraflardaki kızın kimliğini tespit edip, sosyal ağlarda bulmayı başaramadı.


RUSYA'NIN EN GÜZEL ATLI POLİSİ
Japon takipçiler, sosyal medyada Rus Atlı Polisi için övgü platformu oluşturdu. Yorumlara " Bu kız için her türlü yasakları delip Rusya'ya gidilir" yazıldı.
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