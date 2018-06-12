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halkını
kuraklıktan
kurtarma önerisinde
bulunan İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu
'ya sert
tepki gösterdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho,
Netanyahu'nun
önerisi hakkında
Twitter hesabında
"Aşırı Siyonist
Netanyahu, İran'a
su önerisinde
bulunuyor. O bir suçlu/yalancı, yani yapmayacak.
Bu arada Gazze
'ye
su vermeyi dert
etmiyor. Onun yerine öldürüyor
"
paylaşımını yaptı. Ri Yong-ho
ayrıca,
Netanyahu'nın
şımarık bir çocuk
gibi hareket ettiğini
söyledi.
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