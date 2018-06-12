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‘Aşırı siyonist’

‘Aşırı siyonist’
Kuzey Kore, halkını kuraklıktan kurtarma önerisinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin 'ya sert tepki gösterdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Netanyahu'nun önerisi hakkında Twitter hesabında "Aşırı Siyonist Netanyahu, İran'a su önerisinde bulunuyor. O bir suçlu/yalancı, yani yapmayacak. Bu arada 'ye su vermeyi dert etmiyor. Onun yerine öldürüyor" paylaşımını yaptı. Ri Yong-ho ayrıca, Netanyahu'nın şımarık bir çocuk gibi hareket ettiğini söyledi.
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