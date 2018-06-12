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Akşener’i eleştirdi darp edildi

Akşener’i eleştirdi darp edildi
İYİ Parti Genel Başkanı 'in 'ın Elbistan ilçesindeki mitingine katılan ve şehit yakını olduğunu söyleyen servis şoförü Salih Ünsal (33), "Bu ülkenin sorunu, ekonomik sorundan önce terör sorunu. Keşke bunu nasıl çözeceğinizi anlatsaydınız" dedi. Akşener ise "Ben terör sorununu çözdüm oğlum, çözdüm" karşılığını verdi. Ünal, mitingteki partililer tarafından dövülerek hastanelik oldu.
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