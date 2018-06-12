İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingine katılan ve şehit yakını olduğunu söyleyen servis şoförü Salih Ünsal (33), "Bu ülkenin sorunu, ekonomik sorundan önce terör sorunu. Keşke bunu nasıl çözeceğinizi anlatsaydınız" dedi. Akşener ise "Ben terör sorununu çözdüm oğlum, çözdüm" karşılığını verdi. Ünal, mitingteki partililer tarafından dövülerek hastanelik oldu.
Akşener’i eleştirdi darp edildi
Etiketler: meral akşener , Kahramanmaraş
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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