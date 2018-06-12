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9 terörist öldürüldü

9 terörist öldürüldü
, sınır içinde ve ötesinde teröristlere geçit vermedi. Şırnak'ın Bestler-Dereler ile 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik iki ayrı hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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