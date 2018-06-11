Vay 'ada'sını!

Bursa'da yaşayan Nedim Bulut, Uluabat Gölü'nde bulunan 45 dönümlük adasını satılığa çıkardı. Yaklaşık 500 zeytin ağacının bulunduğu adaya 13 milyon lira değer biçti. Adayı çok sevdiklerini, ancak ilgilenemedikleri için satmak istediklerini söyleyen Nedim Bulut, "Çok isteyen, çok soran oluyor, en son 9 milyon liralık bir teklifi reddettik" dedi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise "Burası Ramsar Sözleşmesi kapsamında olan bir yer. Şu ana kadar alan olmadı. Burası, ekolojik ürün yetiştirilmesi, büyük ve küçükbaş hayvan bakılması için uygun bir yer. Bina yapılmasına ise izin yok. Bungalov tarzı yapı yapılmasına izin verilebilir. Toprağa verimli bir ada" diye konuştu.
RAMSAR SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Uluslararası öneme haiz olan bu sözleşme, 1971 yılında İran'ın Ramsar şehrinde imzalanmış olup, adını buradan almıştır. 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı, dünya üzerinde var olan doğal ekosistemlerin korunması, sınırlı olan kaynakların akıllıca ve verimli bir şekilde kullanılmasını hedef almaktadır.
RAMSAR SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Uluslararası öneme haiz olan bu sözleşme, 1971 yılında İran'ın Ramsar şehrinde imzalanmış olup, adını buradan almıştır. 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı, dünya üzerinde var olan doğal ekosistemlerin korunması, sınırlı olan kaynakların akıllıca ve verimli bir şekilde kullanılmasını hedef almaktadır.
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