Kilit ismi mail ele verdi

FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş, 19 Aralık 2016'da resim sergisine katılan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u katletti. Saldırgan ölü ele geçirilirken, soruşturmada kritik bilgiler elde edildi. Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü ve soruşturmanın kilit ismi Mustafa Timur Özkan, Karlov'un sergiye katılacağını 1 saat önceden öğrendiğini söyledi. Ancak Özkan'ın saldırıdan 5 gün önce bir diğer şüpheli olan Hayreddin Aydınbaş'a "19 Aralık'ta Karlov sergide olacak" diye e-posta gönderdiği belirlendi.
YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.