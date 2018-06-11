;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. DHKP/C’yi FETÖ yönetiyor
  2. Erdoğan Abi’ye son veda

Kilit ismi mail ele verdi

Kilit ismi mail ele verdi
FETÖ'cü polis , 2016'da resim sergisine katılan 'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u katletti. Saldırgan ölü ele geçirilirken, soruşturmada kritik bilgiler elde edildi. Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü ve soruşturmanın kilit ismi Mustafa Timur Özkan, Karlov'un sergiye katılacağını 1 saat önceden öğrendiğini söyledi. Ancak Özkan'ın saldırıdan 5 gün önce bir diğer şüpheli olan Hayreddin Aydınbaş'a "19 Aralık'ta Karlov sergide olacak" diye e-posta gönderdiği belirlendi.

YÜKSEL TEMEL
Etiketler: , , ,
  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar