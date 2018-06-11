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Kalpten şanslı!

’de kalp hastası , a alındı. Yaşam savaşı vermeye başladı. Ölümle pençeleştiği anlarda, ’den müjdeli haber alındı. Beyin ölümü gerçekleşen bir gencin kalbi, hasta adama takıldı...

Kalpten şanslı!
İzmir'de yaşayan 54 yaşındaki Osman Zeki Kaya, 10 yıl önce rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliğine yakalandığı anlaşıldı. İlaç tedavisine başladı. Ancak iki yıl önce ilaçlar yetersiz kaldı. Sağlık durumunun bozulması üzerine listesine alındı. Durumu düzelmeyince de iki ay önce kalp destek cihazı takıldı. Ancak daha da fenalaştı. Bu kez 'acil kalp nakli listesi'ne alındı. Bir süre önce de a kaldırıldı. Yaşam mücadelesi vermeye başladı. Zorlu geçen beş günün ardından ise müjdeli haber alındı. 'de beyin ölümü gerçekleyen 35 yaşındaki gencin kalbi Kaya'ya yollandı. Yapılan nakille ölümden dönen şanslı adam, gözlerini açtı.

'ELİMİ HIÇ BIRAKMA' DEDİ
Kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlatan Kaya, "Çok zor günler yaşadım çok kötüydü ama kalp nakli oldum sağlığıma kavuştum, çok mutluyum. Allah hiç kimseye böyle bir hastalık vermesin, herkese iyilik versin. Bundan sonra kalbime iyi bakacağım, söz veriyorum" dedi. Kaya'nın 30 yıllık hayat arkadaşı Emine Kaya da organ naklinde bulunan aileye çok teşekkür ederim. Nakil yapan aile üzülmesin, kapımız her zaman onlara açıktır. Onların canlarıysa benim de canımdır. Allah herkese bu sevinç duygusunu yaşatsın. Bana, 'Ölürsek de ikimiz bir ölelim, elimi hiç bırakma' dedi. Ben de hiç bırakmadım" diye konuştu. Çiftin kızı Kezban Kaya da "Bu yıl çok farklı bir yaşayacağız. Bize en güzel Babalar Günü hediyesi oldu. Babamızın yanımızda olması en mutlu olduğumuz an" şeklinde konuştu...



Prof. Dr. Ali Gürbüz (ortada), "Hastamız çok şanslı" dedi.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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