Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

Bu seçim diğer seçimlere göre daha sakin geçiyor.

Enerjiyi bir vizyonla görmemiz gerekiyor. Türkiye enerji alanında çok önemli adımlar attı.

15 Temmuz Türkiye tarihi için bir kırılmadır. Sınır ötesi süreç başladı, Kandil işi bitti artık.

2 yıldır bor üzerine ince bir siyaset yürüttük. Teknoloji ve trende sahip olmazsanız sadece pazar olursunuz. Boru işleyerek katma değeri yüksek ürünlere döndüreceğiz. Bor konusu nükleer konusundan bile daha önemli bir konudur.

PETROL DOĞALGAZ ARAMA ÇALIŞMALARI

Kara ve derin sondajcılığında önemli çalışmalar yaptık. Agresif biçimde arama ve sondaj çalışması başlattık. Sondaj yapacağımız yerleri belirledik, başlıyoruz.

Bölgenin en büyük enerji depolamasını gerçekleştiriyoruz. Rüzgar ve güneş enejisini önceliklendiriyoruz.

(Yeni dönem ile ilgili soru üzerine) Partide hangi görev düşerse en iyi şekilde yaparız.

Etkin ve katma değer yaratan bir süreç olacak. İnsan kaynağı sayı ve kalitesini sürekli artırıyoruz.

(Paris İklim anlaşması ve Türkiye) Anlaşmada Türkiye doğru sınıflandırılmıyor.

Bu dönemin gençliği en kritik noktada bulunuyor.



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