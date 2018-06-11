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Elbistan'da Akşener'e tepki gösteren kişi darbedildi

İP Genel Başkanı 'in 'ın Elbistan ilçesindeki mitingine katılan ve şehit yakını olduğunu söyleyerek, terör sorunundan bahsetmesini isteyen kişi, partililerce darbedildi. Akşener “oğlum” diyerek şehit yakının küçümseyip, İP'li vandallara hedef gösterdi.

Elbistanda Akşenere tepki gösteren kişi darbedildi
Programı kapsamında Elbistan ilçesine giden Akşener, Caddesi'nde kendisini karşılayan partililere hitaben partisinin seçim bürosu önünde konuşma yaptı.

Miting sırasında elindeki Türk bayrağı çıkartmasıyla canlı yayın kameramanlarının bulunduğu platforma gelen ve şehit yakını olduğunu söyleyen servis şoförü Salih Ünsal (33), Akşener'e seslenerek, "Bir şehit yakını olarak, bu bayrak uğruna şehit verdik. Bu ülkenin sorunu, ekonomik sorundan önce terör sorunu. Keşke Saray'dan önce terör sorununu nasıl çözeceğinizi anlatsaydınız." dedi.



PARTİLİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ
Bunun üzerine Akşener'in, "Ben terör sorununu çözdüm oğlum, çözdüm." diyerek Ünsal'ı hedef gösterdi. Daha sonra Ünsal miting alanındaki partililer tarafından bulunduğu yerden indirilerek darbedildi.



Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve polisin müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarılan Ünsal, polis aracına bindirilerek Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 17:40
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