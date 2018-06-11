Elbistan'da Akşener'e tepki gösteren kişi darbedildi

Programı kapsamında Elbistan ilçesine giden Akşener, Malatya Caddesi'nde kendisini karşılayan partililere hitaben partisinin seçim bürosu önünde konuşma yaptı.Miting sırasında elindeki Türk bayrağı çıkartmasıyla canlı yayın kameramanlarının bulunduğu platforma gelen ve şehit yakını olduğunu söyleyen servis şoförü Salih Ünsal (33), Akşener'e seslenerek, "Bir şehit yakını olarak, bu bayrak uğruna şehit verdik. Bu ülkenin sorunu, ekonomik sorundan önce terör sorunu. Keşke Saray'dan önce terör sorununu nasıl çözeceğinizi anlatsaydınız." dedi.

Bunun üzerine Akşener'in, "Ben terör sorununu çözdüm oğlum, çözdüm." diyerek Ünsal'ı hedef gösterdi. Daha sonra Ünsal miting alanındaki partililer tarafından bulunduğu yerden indirilerek darbedildi.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve polisin müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarılan Ünsal, polis aracına bindirilerek Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.