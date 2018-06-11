Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtlıyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dün Kadir Gecesini idrak ettik. Önümüzdeki günlerde Ramazan Bayramını kutlayacağız. Bugün Niğde'deydik. Bu miting gerçekten başkaydı. Oradaki meydan adeta tıklım tıklım dolmuştu.

Ardından Ömer Halisdemir şehidimizin kabrini ziyaret ettik.

Daha sonra Bursa'ya geçtik. Orada eski stadın olduğu yerde mitingimizi yaptık. Orası tabi millet bahçesi olacak. Oraya 2 saat gecikmeli gittik. Sağ olsun Bursalılar bizi bekledi. Orada 10 bin kişi ile iftar yaptık.

ÖNÜNÜZE GELEN ANKETLERDE SON DURUM NEDİR? 1 TURDA BU İŞ BİTER Mİ?

Benim bir prensibim var. En büyük kamuoyu araştırması milletin orada vereceği karardır. Onun için önceden bunları konuşmayı isabetli bulmuyorum. Meydanlarda büyük bir teveccühün olduğunu görüyorum. Bunu niye söylüyorum. Bir tarafta 16 yıl bu ükeyi yönetmiş biri var. Bir yanda bu işlerden hiç anlamayan biri var.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ACİZİYETİ GÖRÜNÜYOR"

Türkiye artık bir ivme yakaladı. Bugün bay Kemal adeta bir aldatmaca oynuyor. Büyüme oranlarını kast ederek bu 7.1 size yaradı mı diye soruyor. Bu bir acziyet göstergesi

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