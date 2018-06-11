Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Bursa mitinginde açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, "Bursa vakit birlik vakti diyor muyuz, vakit Bursa vakti, Türkiye vakti diyor muyuz? Sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. Biz öyle hizmetin sadece vaadini yapanlardan değiliz. Biz icraatlerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz. Bay Kemal'in adamlarına, Bay Muharrem'e, diğerlerine de söyleyin 44.5 katrilyon yatırım yaptık Bursa'ya." dedi.

Erdoğan yapılan yatırımlara ilişkin ise, "Stadyum buraya ayrı yakıştı. Burası eski stadyum, buraya ne yakışır? Buraya da millet bahçesi yapıyoruz. Bu betonları bir an önce yıkacağız. Burası yeşil Bursa'nın güzel bir örneği olacak. Bursamıza bir şehir hastanesi yapıyoruz. Bin 335 yatak kapasiteli şehir hastanesini İnşallah önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. Bunu ben Bay Kemal'e sorayım mı? SSK müdürlüğü yaptı ya. Bir gösterelim başarılı SSK müdürünü. " ifadesini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'da genel müdürlük yaptığı yıllara ait bir videoyu vatandaşlara izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, izlettiği videonun ardından ise "Hastane deyince akla ne gelir hijyen gelir. Bay Kemal'in genel müdür olduğu o hastanelerde hijyen yoktu. Bay Kemal siz busunuz." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Bursa arası 2.5 saatten 1 saate iniyor. Bay Kemal, Bay Muharrem bunları biz yaptık sizlerin geçmişinde bunlar var mı ya? Hızlı tren hattı tamamlandığında Bursa Eskişehir arası 1 saat olacak. Bursa'ya yüksek hızlı tren garı yapacağız. Bursa'ya 18 baraj, 15 gölet yaptık. İznik Barajı'nın yapımına başladık. Uludağ ülkemizin en güzel milli parklarından biri. Uludağ'ı 4 mevsim turizmin yapılacağı merkez haline getireceğiz" dedi.

BAY KEMAL SENİN EKONOMİ DERSİ ALMAN GEREK



Erdoğan, "Kılıçdaroğlu çıkmış Malatya'da '7.4 büyüme, çiftçi kardeşim, esnaflar size bu yansıdı mı?' diyor. Bay Kemal çiftçi aç diyor. Yalan söyleme, dürüst ol dürüst. Ama bu adamın hayatında dürüstlük yok. Bay Muharrem de çırak. Al birini vur ötekine. Bay Kemal senin ekonomi dersi alman lazım. Büyüme nedir bilmiyor. Bay Kemal büyüyen Türkiye olmasa bu projeler yapılır mı? Hindistan'dan sonra dünyada ikinci olduk ifadesini kullandı.

BUNLARIN GÖZÜ DÖNMÜŞ



Türkiye'de muhalefet yıllardır bir türlü akıl erdiremediğim kötü bir huyu var. Bunlar kendileri hiçbir şey yapmadan iktidar olmak istiyor. İkbalini kendi ülkesinin batmasına bağlamış vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. O nedenle bunlara yıkım ekibi diyoruz.



Bu çolpa herifler, milletimizin kazanımlarına göz dikmiş durumdalar. Yalan mı yalan bunlarda. Ne oldu, Man Adası'nda benim paralar vardı, ailemin paraları vardı. Yargı ne karar verdi, bunları 197 bin liraya mahkum etti. Şimdi Bay Kemal AİHM'e gidecekmiş, nereye gidersen git. Dostların olabilir git. Getir göster makbuz falan ne oldu, hepsi yalan

ÇAKMA KILIÇDAROĞLU



Biz CHP Genel Başkanı'nın çarkçılığına, yüzü kızarmadan yalan söylemesine alışkındık. Bunların adayı da başımıza kesildi. O da küçük çakma Kılıçdaroğlu. Dün sakın Afrin'e girmeyin diyorlardı. Bugün sakın Kandil'e girmeyin diyorlar. Biz millet Kıraathanesi, kültür, okuma diyoruz onlar işin kekine takılıp kalmışlar.



BAY MUHARREM'İ EFKAR BASIYOR



"Şimdi de askerin moraline takmış." diyen Erdoğan, "Alkış Bay Muharrem'in moralini bozmuş. Askerimiz Kandil'e ilerledikçe Muharrem'i efkar basıyor. Anlaşılan Bay Muharrem'e sadece ABD'den değil Kandil'den de telefon geliyor. Cumhurbaşkanı adayı değil sanki telefon operatörü" ifadesini kullandı.