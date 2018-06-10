Tavan yastığı

Bunalımda olan genç kız intihara kalkıştı. 5'inci kattan atladı. Otomobilin üzerine düşüp hayatta kaldı. Olay dün Samsun'da yaşandı. Ortadan kaybolan S.Y., ailesi tarafından bulunup evlerine götürüldü. Bunalıma giren genç kız kendini 5'inci kattan aşağı attı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kız olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Bel bölgesinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edilen S.Y. tedavi altına alındı. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Büyük bir gürültü duydum. Dışarı çıktım. Kız otomobilin üzerinde yatıyordu." Düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Genç kız hastaneye kaldırıldı.
Aracın tavanı çöktü.
Genç kız hastaneye kaldırıldı.
Aracın tavanı çöktü.
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