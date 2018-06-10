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da gelse iyiydi

Melania da gelse iyiydi
Tarihin en sorunlu G-7 zirvesi 'da başladı. ABD ile , , , , ve Kanada'nın derin görüş ayrılıklarıyla başlayan zirvede bir ilerleme sağlanamadı. İlk gün liderler aile fotoğrafı çektirdi ve ayaküstü kısa görüşmeler gerçekleştirdi. Zirveye damgayı ise vurdu. Trump siyasi ve ekonomik konularda konuşmaktan kaçınırken sürekli konuyu değiştirdi. 10 Mayıs'tan beri sadece bir kez görüntülenen eşi 'dan bahsetti.



Melania'nın böbrek ameliyatı nedeniyle basın karşısına çıkmadığını belirten Trump "Kanada'ya gelmeyi çok istiyordu. Buradaki 'ler ile iyi anlaşıyor. Ama böbrek ameliyatı beklenenden çok uzun sürdü. 4 saatlik bir operasyon geçirdi ve onun için hala kendini iyi hissetmiyor" dedi.
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