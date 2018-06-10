Melania da gelse iyiydi

Tarihin en sorunlu G-7 zirvesi Kanada'da başladı. ABD ile Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya, İtalya ve Kanada'nın derin görüş ayrılıklarıyla başlayan zirvede bir ilerleme sağlanamadı. İlk gün liderler aile fotoğrafı çektirdi ve ayaküstü kısa görüşmeler gerçekleştirdi. Zirveye damgayı ise Donald Trump vurdu. Trump siyasi ve ekonomik konularda konuşmaktan kaçınırken sürekli konuyu değiştirdi. 10 Mayıs'tan beri sadece bir kez görüntülenen eşi Melania'dan bahsetti.
Melania'nın böbrek ameliyatı nedeniyle basın karşısına çıkmadığını belirten Trump "Kanada'ya gelmeyi çok istiyordu. Buradaki First Lady'ler ile iyi anlaşıyor. Ama böbrek ameliyatı beklenenden çok uzun sürdü. 4 saatlik bir operasyon geçirdi ve onun için hala kendini iyi hissetmiyor" dedi.
Melania'nın böbrek ameliyatı nedeniyle basın karşısına çıkmadığını belirten Trump "Kanada'ya gelmeyi çok istiyordu. Buradaki First Lady'ler ile iyi anlaşıyor. Ama böbrek ameliyatı beklenenden çok uzun sürdü. 4 saatlik bir operasyon geçirdi ve onun için hala kendini iyi hissetmiyor" dedi.
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