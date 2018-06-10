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Kışlada saklıyorlar

Kışlada saklıyorlar
Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Ta Nea gazetesi, 15 Temmuz darbesinden sonra 'a kaçan ve Mayıs ayı sonunda serbest kalan 8 darbeci üyesi askerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu yazdı. Gazetenin "8'leri kışlada koruyorlar" manşeti ile yayınladığı haberde, Yunan makamları tarafından 18 aylık tutukluluk hallerinin sona ermesi ile serbest bırakılan 8 darbeci askere psikolog desteği verildiği ve bir askeri bölgede bulundukları belirtildi. Gazeteye göre her darbeci askerin ayrı odası bulunuyor ancak mutfak ve salon ortak kullanılıyor.

SUİKAST KORKUSU
Habere göre Yunan makamlarının esas korkusunun ise 8 darbeci askere düzenlenebilecek bir suikast olduğu belirtiliyor. Bu sebeple yemeklere bile özen gösterilip kontrol ediliyor ve sıkı koruma önlemleri alınıyor. 8 darbecinin bir ya da iki evde yaklaşık 80 kişilik bir polis gücü tarafından korunduğu belirtilmişti.
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