Kezzap dehşeti

İstanbul Bayrampaşa'da İsmail E., bir süredir kendisinden ayrı yaşayan imam nikahlı eşi Ayşe G.'yi sokakta gördü. Yüzüne kezzap atıp kaçtı. Acılar içinde yere yığılan talihsiz kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan kısa sürede yakalandı. İfade veren şüpheli, kendisinin böyle bir şey yapmadığını iddia etti. Olay anında Edirnekapı'da bulunduğunu ileri sürdü. İsmail E. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Sema Dalgıç
Sema Dalgıç
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