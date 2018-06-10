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’nün röntgeni çekildi

FETÖ’nün röntgeni çekildi
Emniyet, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyonlarda alınan ifadeler ve yapılan tespitler çerçevesinde bir rapor hazırladı. Komutanlıkları kendi içerisinde bölgelere ayıran FETÖ, her komutanlığa sırasıyla müdür, müdür yardımcısı, öğretmen kod ismiyle örgüt mensupları görevlendirmiş. "Öğrenci" kod ismi verdikleri FETÖ sızması subaylardan alınan bilgiler bu yapılanma zinciri ile örgüte akıtıldı. Bu bilgiler FETÖ'nün TSK'daki yol haritasını belirledi.


ERKAM ÇOBAN
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