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Dolandıranlar yargılanacak

Dolandıranlar yargılanacak
Fenerbahçe'nin eski Hollandalı futbolcusu Van der Wiel, savcılığa başvurarak Ümit Akbulut ve Sinan Siner tarafından 4.5 milyon lira dolandırıldığını parasını geri istediğinde ise tehdit edildiğini öne sürdü. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Akbulut ve Siner hakkında dolandırıcılık ve tehdit suçlarından dava açtı.


Dilek Yaman
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