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Denizde savaş!

Denizde savaş!
İstanbul Kadıköy'de Suriyeli 24 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Savaş, dün sahilde yürüdüğü sırada denize düştü. Kendi imkanlarıyla karaya çıkamadı. Polis ekipleri ve iskele görevlileri merdiven ve ip uzatarak kurtarmaya çalıştı. Genç adam karaya çıkarıldı. Kuru kıyafetler giydirilen Suriyeli yürüyerek uzaklaştı.


Suriyeli Muhammed Savaş, denize düştü. Kıyıya çıkamadı, polis tarafından kurtarıldı.
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