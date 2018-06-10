Denizde savaş!

Kadıköy'de Suriyeli 24 yaşındaki Suriye uyruklu, dün sahilde yürüdüğü sırada denize düştü. Kendi imkanlarıyla karaya çıkamadı. Polis ekipleri ve iskele görevlileri merdiven ve ip uzatarak kurtarmaya çalıştı. Genç adam karaya çıkarıldı.