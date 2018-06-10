AHaber CANLI YAYIN

Erdoğan'ın konuşmasıdan satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bizi bir kez daha coşkuyla kucakladığınız için teşekkür ediyorum. Bu sevgi seli bu kardeşinizi heyecanlandırıyor. Kocaeli başka bugün. Bu güven dosta korku verir. Şu muhabbetiniz bizlere daha çok çalışma şevki veriyor. Sen yorulmaz mısın diye soruyorlar. Ben de diyorum ki 'bu muhabbeti görünce insan yorulur mu?'' dedi.

Erdoğan, " Sizlerden aldığımız ilhamla Türkiye kazan biz kepçe ülkemizi adım adım geziyoruz. Az önce Denizli'deydik. Denizli de muhteşemdi. En son Ocak ayında Kocaeli'ye gelmiştim. Yaklaşık 1.5 katrilyon liralık yatırımın onurunu beraber yaşadık. Şimdi 28'inci vilayetteyim. Arada yaptığım kapalı salon toplantılarını söylemiyorum. 00.00'da Esenler'de bir dua programına katılacağım. Biz siyaseti ikbal için değil millet için milletimizle beraber yapıyoruz. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizi kökenine, inancına, kılık kıtyafetine göre bölenlerden olmadık. Bay Kemal ne ki sen ne olacaksın. Bu ülkede başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi biz bilmiyor muyuz? Onları odalara çekip oralarda neler yaptığınızı ve o bayanın da partinizin milletvekili olduğunu biz çok iyi biliyoruz. 'Ben İmam Hatip'e düşman değilim, öğretmenlik yaptım diyor.' Öğretmenlik yapsan ne yazar. Sen kendine bak kendine. Bunlar şehirlerimizi oya göre renklere ayıranlar. Oy almak için bu numaraları neden yapıyorsun? Kafayı takmış şimdi, açıkladım ya millet kıraathaneleri dedim. Kafayı ona takmış. Kumarhane anlıyor, iskambil oynarlar ya bunların çoğu onu anlıyor. Bay Kemal, Bay Muharrem kıraathane okumaktır." dedi.