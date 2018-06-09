Noter hatasında tazminat istenebilir

Dolandırıcılar, sahte tapularla bana arsa sattı. Noterden gidip satış sözleşmesi de yaptık. Ancak daha sonra tapuya gittiğimiz gün, emlakçılar gelmedi. Tapuya sorduğumda arsanın başka birine ait olduğunu gördüm. Anlayacağınız dolandırıldım. Bu durumda benim hatalarım mutlaka vardır. Ancak noterin de hatası yok mu? Dava açacağım ama bu konuda karşımda sadece noter var. Ne yapabilirim?

Noterler Kanunu 1. Madde "Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar" şeklindedir. Noterlerin görevi hukuki güvenliği sağlamak olduğundan, yaptığı işlemlerden zarar görenlere karşı da kusursuz sorumluluğu vardır.

Noterlerin yapmadığı, eksik yaptığı veya hatalı yaptığı işlemlere karşı Noterlik Kanunu 162/1. Madde gereğince tazminat davası açılabilir.

Sizin olayınızda da noterin sorumluluğuna gidebilmek için noterin eksik yaptığı, hatalı yaptığı veya yapmadığı bir görevi olup olmadığına bakmak gerekir. Noter, satış vaadi sözleşmesi yapılırken sizin adınıza tapu kaydını incelemekle görevli değildir. Fakat noter huzurunda yapılan işlemlerde sunulan belgelerin sahte olup olmadığı veya noterce yapılan işlemin eksik veya hatalı olup olmadığı hususları incelenmeli ve bir ihmal var ise bu durumda noterin sorumluluğuna gidilmelidir.

Ayrıca noter sahte bir belge ile işlem yapmışsa ve bu belgenin iğfal kabiliyeti varsa bu durumda da sorumluluğuna gidilemeyecektir. Sahtecilik suçunun da esaslı bir unsuru olan iğfal kabiliyetinin varlığı, sahte belgenin ilk bakışta özel bir inceleme gerekmeksizin sahte olduğunun anlaşılamaması halidir. Yani noter, sunulan sahte bir belgeyi kendi sisteminde de kontrol ettiğinde sahte olduğunu anlayamıyorsa bu durumda sorumluluğuna gidilemeyecektir.



SAHTE İMZAYLA ŞİRKET KURULURSA...

Adıma iki şirket kurmuşlar. İmzaların benimle ilgisi olmadığı ortada. Ancak adıma kurulan şirketlerin borcu nedeniyle evime haciz geldi? Ne yapmalıyım?

Derhal en yakın Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm. Ayrıca cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle bir ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak da ödediğiniz bedelin iadesini talep edebilirsiniz.



KARDEŞIN VELAYETI ALINABILIR MI?

Anne ve babam ayrıldı. Annem geçen ay vefat etti. 15 yaşındaki erkek kardeşimin velayetini almak istiyorum. Babam ise velayetin kendisinde olacağını söylüyor. Kardeşim de babamda kalmak istemiyor. Bu konuda dava açmak iyi sonuç verir mi?



Velayet hakkı yalnızca anne ve babaya verilmiş bir haktır. Üçüncü kişiler ise yalnızca vasi olabilir. Küçüğe vasi atanabilmesi için öncelikle velayetin kaldırılmasını talep etmelisiniz. Velayetin kaldırılması ve vasi tayininin gerçekleşebilmesi için 721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 348. Maddesi'ne göre çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir: "Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, özürlü olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması." Açacağınız velayetin kaldırılması ve vasi tayini talepli davada bu hallerin varlığını ve sizin de vasi olarak atanmanızın çocuğun menfaatlerine uygun düşeceğini ispatlamanız halinde vasi olarak atanabilirsiniz.



AVUKATLIK ÜCRETI GERI ALINABILIR MI?

Arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir avukatla 5 bin TL karşılığında anlaştık. Ücreti de peşin olarak ödedim. Dava sonuçlandığında 10 bin lira daha ödeyeceğimi söyledim. Şimdi o 10 bin lirayı istiyor. Durumum yok, biliyor ama istiyor. Avukatlığımı bırakacağını söyledi. Verdiğim 5 bin lirayı kurtarabilir miyim?

Avukatlık Kanunu 34. Madde "Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliği'nce belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler" şeklindedir. Yine TBB Meslek Kuralları 41. Maddesi "Avukat baktığı davada görevini savsayarak ya da kötüye kullanarak, müvekkili zararına kendisine yarar sağlayamaz" şeklindedir.

Avukatınız avukatlık kanun ve meslek kuralları gereği görevini yerine getirdiyse ödediğiniz ücreti geri alamayacağınız gibi, anlaşmanız doğrultusunda ödemeyi taahhüt ettiğiniz bedeli de sizden talep edebilecektir.





SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL