Munzur’da gondol sefası

Tunceli'ye atandıktan sonra halkla yakın ilişki kuran, teröristlerin sözde "Girilmez" dediği yerlere giderek Mehmetçik'le çay içen Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentin de çehresini değiştirdi. Belediye kaynaklarını teröre değil halka aktaran Sonel, Tunceli'ye hayat veren Munzur Nehri'ne, kıyı düzenlemesi projesi kapsamında onlarca projeyi hayata geçirdikten sonra nehre gondol getirdi. İlk gondol turunu da kendisi yapan Sonel, "Munzur'u adeta Venedik'e çevirdik. Artık Venedik'e gitmeye gerek yok. Vatandaşlarımız Tunceli'de gondol sefası yapabilecek" dedi.
ERCAN TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ
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