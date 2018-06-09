Menbiç’e de İdlib modeli

Menbiç'in PKK/PYD-YPG terör örgütünden temizlenmesi için Türkiye ve ABD'nin oluşturacağı yol haritası İdlib'te uygulanan çatışmasızlık modeli gibi olacak. Türkiye, İdlib'deki gibi gözlem noktaları kuracak. Menbiç'e gidecek olan Türk askeri oluşturacağı gözlem noktaları ile hem örgütün çekilmesini yerinde takip edecek hem de kentteki güvenliği bu gözlem noktalarından sağlayacak.
AHMET TOPAL
AHMET TOPAL
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