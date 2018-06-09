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’e de modeli

Menbiç’e de İdlib modeli
Menbiç'in /PYD-YPG terör örgütünden temizlenmesi için ve ABD'nin oluşturacağı yol haritası 'te uygulanan çatışmasızlık modeli gibi olacak. Türkiye, İdlib'deki gibi gözlem noktaları kuracak. 'e gidecek olan Türk askeri oluşturacağı gözlem noktaları ile hem örgütün çekilmesini yerinde takip edecek hem de kentteki güvenliği bu gözlem noktalarından sağlayacak.


AHMET TOPAL
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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