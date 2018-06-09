'Kol'luk görevı

Kazada hayatını kaybeden doktora, hayata döndürdüğü hastaları mezarına toprak attı. Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan İbrahim Avşin Öztürk (34), yıllarca çeşitli hastanelerde çalıştı. El cerrahisi konusunda uzmanlaşan Öztürk, 2016'da Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde el cerrahı olarak göreve başladı. Birçok başarılı ameliyat gerçekleştirdi. Bitlis'te 2 çocuk babası Garip Coşkun'un (37) kopan kolunu dikti. Türkiye'nin sayılı cerrahları arasına giren 1 çocuk babası Öztürk Erzurum'da geçen pazar günü trafik kazasında hayatını kaybetti.
Genç doktor, memleketi Adana'da toprağa verildi. Cenaze törenine Coşkun da katıldı. Öztürk'ün diktiği koluyla da mezarına toprak atarak son görevini yaptı. Baba, İsmail Öztürk (58), "Yüzünden gülücüğü hiç eksik olmazdı. Ben oğlumu, Türkiye değerli doktorunu kaybetti" dedi.
Murat KARAMAN
Genç doktor, memleketi Adana'da toprağa verildi. Cenaze törenine Coşkun da katıldı. Öztürk'ün diktiği koluyla da mezarına toprak atarak son görevini yaptı. Baba, İsmail Öztürk (58), "Yüzünden gülücüğü hiç eksik olmazdı. Ben oğlumu, Türkiye değerli doktorunu kaybetti" dedi.
Murat KARAMAN
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