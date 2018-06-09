Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğünü sonrası herkesin merak ettiği iki soru vardı: Biri Kraliçe Elizabeth'in yeni gelinine nasıl davranacağıydı. İkincisi ise Kate Middleton ile Meghan Markle'ın ilişkisinin nasıl olacağıydı. Kraliçe yaptığı son hamleyle hem tarafını belli etti hem de eltileri birbirine düşürecek fitili ateşledi. Daha önce oğlu Charles ve gelini Camillia dışında hiç kimsenin davet edilmediği ve davet edilmesinin bile yasak sayıldığı Kraliyet Treni'nin özel konuğu Meghan oldu.







ELTİLER SAVAŞI BAŞLADI

Kraliçe, yanında Harry olmadan ilk Kraliyet daveti sınavını verecek olan Meghan'ı Cheshire'daki davete çağırmakla kalmadı. İlk daveti olması nedeniyle kontrolü elden bırakmamak için yeni gelinin trene binmesine de izin verdi. Ancak bu durum eltilerin arasını açtı. Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle'a yaptığı davet üzerine Kate Middleton'ın çileden çıktığı iddia edildi. Çünkü Kate tüm evliliği boyunca bir kez bile bu trene binemediği gibi hiç davet bile almadı. Kraliçe'nin bu hamlesi ise "Elizabeth yeni gelini tercih etti" şeklinde yorumlandı.





​BUCKINGHAM'DAN EL SALLAYACAK

Düğünü Londra'nın dışında yaparak ve bu nedenle Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkmayarak bir geleneği yıkan Prens Harry ve Meghan Markle, hafta sonu ilk kez saraydan halkı selamlayacak. Yeni Sussex Dük ve Düşesi, Kraliçe'nin doğum gününde balkona çıkacak ve diğer Kraliyet mensuplarıyla birlikte balkon selamlaması yapacak. Elizabeth'in 92. doğum günü kutlamasındaki bu balkon selamlamasına Meghan Markle'ın katılması, "aileye kabul edildiğinin mükemmel bir sembolü" olarak yorumlandı.





Kraliçe İngiltere toprakları içindeki kısa mesafe yolculuklarını genelde şahsına ait Kraliyet Treni ile yapıyor.





Kate Middleton, Kraliyet Treni'ne hiç binemedi.