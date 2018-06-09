Kandil’e de gireriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Nevşehir Atatürk Bulvarı'nda halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:
YIKIM EKİBİ: Muhalefet 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. Kapalı kapılar ardında kirli hesaplar yapıyorlar. Biz boşuna bunlara eski Türkiye ittifakı, yıkım ekibi demiyoruz. Türkiye'nin önünü açacak hiçbir projeleri, hiçbir teklifleri yok.
VAADLERİNİ BİZ ÇOKTAN YAPTIK: Miting meydanlarında 'Yapacağım, edeceğim' dedikleri vaatleri biz zaten gerçekleştirdik. 'Açacağız' dedikleri teknoloji liseleri yıllardır mezun veriyor bay Muharrem.
TERÖRE KARŞI SÖZLERİ YOK: Beyanname diye açıkladıkları karalama defterinde terör konusunda tek bir ifade yok. Sayın İnce'den teröre karşı bir tavır duydunuz mu? Söyleyeyim, o Edirne'deki o Kobani olayında 53 tane Kürt kardeşimin öldürülmesine neden olan kişidir. O'nu ziyaret etmek suretiyle farklı şeyler elde edeceğini zannediyor.
O APOLETLERİ MİLLET TAKTI: Afrin'i teröristlere dar eden komutanlarımızın apoletlerini sökeceklermiş. O apoletleri onlara millet taktı millet, siz sökemezsiniz. Ne dediler 'Afrin'e girmeyin'. Kandil'e de Sincar'a da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız.
KARANLIK İSTİYORLAR: Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürme vaadi var. Madem hamı pişiremiyorsunuz, pişmişi de ham etmeyin. Madem yapamıyorsunuz, yapılmışı yıkmaya yeltenmeyin.
ASTSUBAYLARA DERECE MÜJDESi
ERDOĞAN, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda askerler iftar yaptı. Astsubayları ilgilendiren bir müjde de veren Cumhurbaşkanı, "Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına bir üste çıkarıyoruz. Yükseköğrenim mezunu, 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8'in birine yükseltiyoruz. Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar da yararlanacak" dedi.
ESKi TÜRKİYE BİTTİ
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Diyarbakır'da Cuma namazı sonrası esnafı dolaşıp, sorunlarını dinledi. Albayrak, "Eski Türkiye dönemi bitti. Emin olun daha güçlü bir Türkiye olacaktır. Buraların bozulacağını hiç kimse aklının ucundan bile geçirmesin" dedi.
HÜSEYIN KAÇAR
YIKIM EKİBİ: Muhalefet 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. Kapalı kapılar ardında kirli hesaplar yapıyorlar. Biz boşuna bunlara eski Türkiye ittifakı, yıkım ekibi demiyoruz. Türkiye'nin önünü açacak hiçbir projeleri, hiçbir teklifleri yok.
VAADLERİNİ BİZ ÇOKTAN YAPTIK: Miting meydanlarında 'Yapacağım, edeceğim' dedikleri vaatleri biz zaten gerçekleştirdik. 'Açacağız' dedikleri teknoloji liseleri yıllardır mezun veriyor bay Muharrem.
TERÖRE KARŞI SÖZLERİ YOK: Beyanname diye açıkladıkları karalama defterinde terör konusunda tek bir ifade yok. Sayın İnce'den teröre karşı bir tavır duydunuz mu? Söyleyeyim, o Edirne'deki o Kobani olayında 53 tane Kürt kardeşimin öldürülmesine neden olan kişidir. O'nu ziyaret etmek suretiyle farklı şeyler elde edeceğini zannediyor.
O APOLETLERİ MİLLET TAKTI: Afrin'i teröristlere dar eden komutanlarımızın apoletlerini sökeceklermiş. O apoletleri onlara millet taktı millet, siz sökemezsiniz. Ne dediler 'Afrin'e girmeyin'. Kandil'e de Sincar'a da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız.
KARANLIK İSTİYORLAR: Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürme vaadi var. Madem hamı pişiremiyorsunuz, pişmişi de ham etmeyin. Madem yapamıyorsunuz, yapılmışı yıkmaya yeltenmeyin.
ASTSUBAYLARA DERECE MÜJDESi
ERDOĞAN, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda askerler iftar yaptı. Astsubayları ilgilendiren bir müjde de veren Cumhurbaşkanı, "Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına bir üste çıkarıyoruz. Yükseköğrenim mezunu, 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8'in birine yükseltiyoruz. Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar da yararlanacak" dedi.
ESKi TÜRKİYE BİTTİ
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Diyarbakır'da Cuma namazı sonrası esnafı dolaşıp, sorunlarını dinledi. Albayrak, "Eski Türkiye dönemi bitti. Emin olun daha güçlü bir Türkiye olacaktır. Buraların bozulacağını hiç kimse aklının ucundan bile geçirmesin" dedi.
HÜSEYIN KAÇAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.