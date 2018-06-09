;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kalp gözü açık bir veli
  2. FETÖ’nün beyın takımına müebbet

İş dönüşü facia

4 mühendisin içinde bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlandı. Nişanlı çift ile hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı

İş dönüşü facia
Antalya Korkuteli'nde Okan Haluk Çalışkan'ın kullandığı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada, Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Okan Haluk Çalışkan, nişanlısı Serap Tek, Ezgi Görkem Şahin hayatını kaybetti. Cemil Öztürk ise ağır yaralandı. 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin'in, karnındaki bebeği de tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ziraat Mühendisleri Ezgi Görkem Şahin, Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan ile Cemil Öztürk'ün Antalya merkezde oturduğu, iş için her gün Korkuteli'ne gidip geldiklerini öğrenildi.


Paramparça oldu

Etiketler:
  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar