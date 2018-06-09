İş dönüşü facia

Antalya Korkuteli'nde Okan Haluk Çalışkan'ın kullandığı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada, Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Okan Haluk Çalışkan, nişanlısı Serap Tek, Ezgi Görkem Şahin hayatını kaybetti. Cemil Öztürk ise ağır yaralandı. 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin'in, karnındaki bebeği de tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ziraat Mühendisleri Ezgi Görkem Şahin, Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan ile Cemil Öztürk'ün Antalya merkezde oturduğu, iş için her gün Korkuteli'ne gidip geldiklerini öğrenildi.
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