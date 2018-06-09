Harfiyen mağdur

Manisa'da 1991 yılında TEKEL'e ait Osmancalı İşletmesinde bir gün arayla devlet işçisi olarak göreve başlayan iki kadın, 25 yıllık çalışma hayatı sonrası emekli olmayı beklerken çalıştıkları kurumda yapılan bir dizi hatalar nedeniyle 7 yıldır emekli olamıyor. Alime Coşkun, hem maddi anlamda hem de manevi anlamda büyük bir çöküş yaşadığını söyledi. Halime Coşkun'un da emekliliği hak etmesine rağmen çalışmaya devam ettiğini kaydeden kadın, yardım bekliyor.