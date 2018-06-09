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Gaybubet imamları yakalandı

Gaybubet imamları yakalandı
FETÖ'NÜN firari örgüt üyelerini sakladığı gaybubet evlerinden sorumlu 2 firari sözde imam Ali B. ile Uğur Y. gaybubet evinde yakalandı ve tutuklandı. Ali B., Eyüp, Fatih ve Sultangazi'den sorumlu sözde eyalet imamıydı. İmamlar, firari 'cülerin gaybubet evlerine yerleştirilmesinden ve finansmanlarından sorumluydu.


EMIR SOMER
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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