Gaybubet imamları yakalandı

FETÖ'NÜN firari örgüt üyelerini sakladığı gaybubet evlerinden sorumlu 2 firari sözde imam Ali B. ile Uğur Y. gaybubet evinde yakalandı ve tutuklandı. Ali B., Eyüp, Fatih ve Sultangazi'den sorumlu sözde eyalet imamıydı. İmamlar, firari FETÖ'cülerin gaybubet evlerine yerleştirilmesinden ve finansmanlarından sorumluydu.
EMIR SOMER
EMIR SOMER
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