Avrupa tek ses

24 Haziran
tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim
leri için yurt dışında oy verme işlemleri önceki gün başladı. Avrupa
'nın birçok yerinde sandıklara yoğun ilgi gösteren Türkler
, oy vermek için sıraya dizilmişti.
TÜM GENÇLERİN OYU LAZIM
İkinci günde da vatandaşlar oy vermek için akın akın sandıklara geldi. Türkiye
'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, konsolosluk bahçesine kurulan çadırdaki seçim sandıklarına Ramazan ayı ve aşırı sıcak hava olmasına rağmen ilk gün yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Geçen yıl görev bölgemizde seçimlere yüzde 44 oranında katılım olmuştu, bu seçimlerde biz bu oranın yüzde 50'nin üzerine çıkmasını bekliyoruz"
dedi.
Oy verenlerden 20 yaşındaki Erhan Bozbıyık, "Benim gibi tüm gençlerin oylarını kullanması lazım. Vatanımız ve geleceğimiz için bu çok önemli"
diye konuştu. Oylarını kullanırken
duygularına hakim olamayıp gözlerinden
yaşlar süzülen Kalaycıoğlu çifti ise şunları
söyledi: "Böyle bir güne tanıklık ettiğimiz için çok mutluyuz. Başkomutanımızla gurur duyuyoruz"
ifadelerini kullandı.
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