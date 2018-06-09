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tek ses

lı vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara akın etti. Evlerinin yakınında oy kullanabilen ’den bazıları gözyaşlarına hakim olamadı...

Avrupa tek ses
24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili leri için yurt dışında oy verme işlemleri önceki gün başladı. 'nın birçok yerinde sandıklara yoğun ilgi gösteren , oy vermek için sıraya dizilmişti.



TÜM GENÇLERİN OYU LAZIM

İkinci günde da vatandaşlar oy vermek için akın akın sandıklara geldi. 'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, konsolosluk bahçesine kurulan çadırdaki seçim sandıklarına Ramazan ayı ve aşırı sıcak hava olmasına rağmen ilk gün yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Geçen yıl görev bölgemizde seçimlere yüzde 44 oranında katılım olmuştu, bu seçimlerde biz bu oranın yüzde 50'nin üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi. Oy verenlerden 20 yaşındaki Erhan Bozbıyık, "Benim gibi tüm gençlerin oylarını kullanması lazım. Vatanımız ve geleceğimiz için bu çok önemli" diye konuştu. Oylarını kullanırken duygularına hakim olamayıp gözlerinden yaşlar süzülen Kalaycıoğlu çifti ise şunları söyledi: "Böyle bir güne tanıklık ettiğimiz için çok mutluyuz. Başkomutanımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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