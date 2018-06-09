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’li diplomatlara sonik saldırı

ABD’li diplomatlara sonik saldırı
ABD , geçtiğimiz ay sonunda 'deki bir konsolosluk çalışanının 'olağan dışı bir ses' nedeniyle yaralandığını açıkladı. Uzman ekipler olay yerine gönderildi. , Çin'deki diplomatik temsilciliklerinde alarm verdi. Dışişleri Bakanlığı ise yapılan incelemeler sonunda ülkenin güneyindeki Guangzhou şehrinde bulunan konsoloslukta çalışan diplomatlarda gizemli bir beyin hasarı görüldüğünü açıkladı.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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