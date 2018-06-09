ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz ay sonunda Çin'deki bir konsolosluk çalışanının 'olağan dışı bir ses' nedeniyle yaralandığını açıkladı. Uzman ekipler olay yerine gönderildi. ABD, Çin'deki diplomatik temsilciliklerinde alarm verdi. Dışişleri Bakanlığı ise yapılan incelemeler sonunda ülkenin güneyindeki Guangzhou şehrinde bulunan konsoloslukta çalışan diplomatlarda gizemli bir beyin hasarı görüldüğünü açıkladı.
ABD’li diplomatlara sonik saldırı
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı , ABD , Çin
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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