Yıkacak mısın Bay Muharrem!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce Tarsus'ta ardından Mersin kent merkezinde on binlerce kişiye seslendi. Muharrem İnce'ye sert çıkan Erdoğan şunları söyledi: "Şimdi tutmuş çıkmış bu Bay İnce, çok da ince değil ya, geometrik olarak söylüyorum. Çıkmış, Saray'ı yıkacakmış. Senin genel başkanın da aynı şeyleri söyledi, sonra kuzu kuzu Saray'a geldi. Ama sen Saray'a gelme fırsatını bulamayacaksın. Çünkü oraya gelmek ancak milletin ferasetiyle olur. İkide bir tutturmuş, 'Ben çiftçiyim, ben hayvancılık yaptım' diyor. Kafasına bir kasket takmış, o kasetle beraber benim milletimi aldatacağını zannediyor.
'BU TERÖRE DESTEK VERMEKTİR'
Yıllar yılı onu yapanlar çok oldu. Bırak sen o kasketi filan. Benim milletim şekle bakmıyor, icraat bakmıyor." Erdoğan, İnce'nin HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi ile ilgili olarak da şöyle devam etti: "İnce ince bir ziyaret yapıyor. Bunun ziyaretini gerçekleştirerek zannediyor ki demokratik bir hareket yapıyor. Bunun adı teröre destek vermektir, teröristlere destek vermektir, bunun adı teröre güç kazandırmaktır. Biz 'Türkiye'yi zenginleştireceğiz' diyoruz. Onlar ise 'Yıkacağız' diyor, 'Apolet sökeceğiz' diyor. 29 yeni havalimanını hizmete soktuk bay Muharrem. Yıkacak mısın? Siz bu kafaya bırakınız ülkenin cumhurbaşkanlığını, tarlanızı, herhangi bir işinizi emanet eder misiniz?"
30 KENTE DAHA ŞEHİR HASTANESİ GELİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de muhtarlarla iftar yaptı. 30 büyükşehire daha şehir hastanelerinin açılacağının müjdesini veren Erdoğan, "Tüm illerimize millet kıraathaneleri de kuracağız. İskambil, okey oynama yeri değil. İçerisinde yoğun bir şekilde kitaplar olacak. Bir köşesinde kahvesi, çayı, keki vesaire olacak. Gelip o muhitin sakinleri dersini çalışabilecek. Orası ailelerin gelip birleşme, bütünleşme ve birbirlerine sinerji verme yerleri olacak" dedi.
GURBETTE SEÇİM VAKTİ
Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Almanya, Avusturya ve Fransa'daki Türk seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Bir milyon 445 bin Türk'ün yaşadığı Almanya'da sandıklara adeta akın vardı. Bu arada yurt dışında kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya gönderilecek. Tüm oy torbaları, Türkiye genelindeki oy kullanma işlemi sona erene kadar muhafaza edilecek. Yurt dışı oyları, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.
MAN İFTİRASINA 197 BİN TL TAZMİNAT
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin yalanları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme hakimi, davalının davacılar hakkında iddialarının tamamen gerçek dışı olduğu ve yurt dışına herhangi bir para gönderilmediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, açılan haksız fiile dayalı davanın kabulüne hükmetti.
'BU TERÖRE DESTEK VERMEKTİR'
Yıllar yılı onu yapanlar çok oldu. Bırak sen o kasketi filan. Benim milletim şekle bakmıyor, icraat bakmıyor." Erdoğan, İnce'nin HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi ile ilgili olarak da şöyle devam etti: "İnce ince bir ziyaret yapıyor. Bunun ziyaretini gerçekleştirerek zannediyor ki demokratik bir hareket yapıyor. Bunun adı teröre destek vermektir, teröristlere destek vermektir, bunun adı teröre güç kazandırmaktır. Biz 'Türkiye'yi zenginleştireceğiz' diyoruz. Onlar ise 'Yıkacağız' diyor, 'Apolet sökeceğiz' diyor. 29 yeni havalimanını hizmete soktuk bay Muharrem. Yıkacak mısın? Siz bu kafaya bırakınız ülkenin cumhurbaşkanlığını, tarlanızı, herhangi bir işinizi emanet eder misiniz?"
30 KENTE DAHA ŞEHİR HASTANESİ GELİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de muhtarlarla iftar yaptı. 30 büyükşehire daha şehir hastanelerinin açılacağının müjdesini veren Erdoğan, "Tüm illerimize millet kıraathaneleri de kuracağız. İskambil, okey oynama yeri değil. İçerisinde yoğun bir şekilde kitaplar olacak. Bir köşesinde kahvesi, çayı, keki vesaire olacak. Gelip o muhitin sakinleri dersini çalışabilecek. Orası ailelerin gelip birleşme, bütünleşme ve birbirlerine sinerji verme yerleri olacak" dedi.
GURBETTE SEÇİM VAKTİ
Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Almanya, Avusturya ve Fransa'daki Türk seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Bir milyon 445 bin Türk'ün yaşadığı Almanya'da sandıklara adeta akın vardı. Bu arada yurt dışında kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya gönderilecek. Tüm oy torbaları, Türkiye genelindeki oy kullanma işlemi sona erene kadar muhafaza edilecek. Yurt dışı oyları, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.
MAN İFTİRASINA 197 BİN TL TAZMİNAT
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin yalanları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme hakimi, davalının davacılar hakkında iddialarının tamamen gerçek dışı olduğu ve yurt dışına herhangi bir para gönderilmediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, açılan haksız fiile dayalı davanın kabulüne hükmetti.
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