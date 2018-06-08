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altında 8 saat

Toprak altında 8 saat
Brezilya'da Kutz Amin adlı büyükanne, 15 yaşındaki torunun doğurduğu bebeği, yaşam belirtisi göstermediği gerekçesiyle gömdü. Görgü tanıkların haber verdiği polisler, toprağı elle kazarak bebeği dışarı çıkardı. 8 saat altında kalan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı.
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