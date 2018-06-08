Brezilya'da Kutz Amin adlı büyükanne, 15 yaşındaki torunun doğurduğu bebeği, yaşam belirtisi göstermediği gerekçesiyle gömdü. Görgü tanıkların haber verdiği polisler, toprağı elle kazarak bebeği dışarı çıkardı. 8 saat toprak altında kalan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı.
Toprak altında 8 saat
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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