İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Son dakika: Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Etiketler: Şırnak
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