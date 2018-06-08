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Son dakika: 'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 'ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnakta terör örgütüne operasyon!

İçişleri Bakanlığınca, 'ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 19:56
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