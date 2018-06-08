Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören (79) vefat etti. Demirören son bir yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.
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Son dakika: Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören (79) vefat etti. Demirören son bir yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Etiketler: Erdoğan Demirören
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