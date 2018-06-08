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: ’e gözaltısı!

haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen , Şile’de konakladığı otelde gözaltına alındı.

Son dakika: Ece Sevim Öztürk’e FETÖ gözaltısı!
Gazeteci , hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul Şile'de konakladığı otelde gözaltına alındı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, hazırladığı 'Deniz Kuvvetleri'nin en karanlık günü-15 Temmuz' isimli belgeselle gündeme gelen Ece Sevim Öztürk hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun gözaltı kararı üzerine harekete geçti.



FETÖ GÖZALTISI
Öztürk hakkında " üyesi olmak ()' ve 'Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak' suçları ile ilgili soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Öztürk'ün hazırladığı 'Deniz Kuvvetleri'nin en karanlık günü-15 Temmuz' isimli belgeselde FETÖ'yü aklamaya çalışıldığı ileri sürüldü. Ayrıca Öztürk'ün sosyal medya hesapları üzerinden de FETÖ lehine propaganda yürüttüğü iddia edildi. Şile'de konakladığı otelde gece 02:30 sularında gözaltına alınan Öztürk, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
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  • 08 Haziran 2018, Cuma 11:04
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