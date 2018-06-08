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hayatını kaybetti!

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada "Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bir süredir hastanemiz yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır. Durumu kritikliğini muhafaza etmektedir" denilmişti

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti!

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören, bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Erdoğan Demirören'in sağlık durumuna ilişkin olarak Florance Nightingale Hastanesi'nden bir açıklama yapılmıştı. Genel Medikal Koordinatör Uzman Doktor Özgür Şamilgil imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bir süredir hastanemiz yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır. Durumu kritikliğini muhafaza etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 10:35
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