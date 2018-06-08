Bunlar bir proje örgüt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak canlı yayında çarpıcı mesajlar verdi: Telefonu en çok dinlenen benim. Bu FETÖ'den tutun... Hepsi dinliyor. Kanal İstanbul zevk için yapılmıyor. Bu stratejik bir proje.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man adası iftirası çok çirkindi. Bu iftira adalet duvarına çarptı. Bağdat, 'ben bu konuyu çözemem' derse Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Mahmur kampını da vurabiliriz.
OHAL'İ KALDIRABİLİRİZ
Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından getirilen OHAL'in 24 Haziran seçimlerden sonra kaldırılabileceğini söyledi. "Bu adım söz konusu olabilir" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man adası iftirası çok çirkindi. Bu iftira adalet duvarına çarptı. Bağdat, 'ben bu konuyu çözemem' derse Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Mahmur kampını da vurabiliriz.
OHAL'İ KALDIRABİLİRİZ
Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından getirilen OHAL'in 24 Haziran seçimlerden sonra kaldırılabileceğini söyledi. "Bu adım söz konusu olabilir" dedi.
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