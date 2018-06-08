;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Aç kurtlar atı parçaladı
  2. NATO'dan darbeci askerler açıklaması

Bunlar bir proje örgüt

Erdoğan: adayı, Demirtaş’ı ziyaret ediyor. Ben bunları bir proje olarak görüyorum

Bunlar bir proje örgüt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak canlı yayında çarpıcı mesajlar verdi: Telefonu en çok dinlenen benim. Bu 'den tutun... Hepsi dinliyor. zevk için yapılmıyor. Bu stratejik bir proje.

'nun Man adası iftirası çok çirkindi. Bu iftira adalet duvarına çarptı. , 'ben bu konuyu çözemem' derse 'ı da Kandil'i de vururuz. Mahmur kampını da vurabiliriz.

OHAL'İ KALDIRABİLİRİZ
Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından getirilen OHAL'in 24 Haziran seçimlerden sonra kaldırılabileceğini söyledi. "Bu adım söz konusu olabilir" dedi.

Etiketler: , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar